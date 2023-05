Crime e Castigo

A Rússia tem uma arma secreta?

O contra-ataque ucraniano está para breve? A Rússia tem alguma arma secreta para equilibrar os pratos da balança? A Guerra na Ucrânia entrou na rotina, tem vindo a perder espaço mediático, mas no terreno preparam-se grandes operações militares. Este é o tema do Crime e Castigo desta semana. Um podcast com Paulo João Santos e Sérgio A. Vitorino. A edição é de Ana Sofia Pinto.

10:54 17 min.