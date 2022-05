A jovem ferida nos confrontos que vitimaram Igor Silva pode ser a chave para descobrir quem matou este adepto do FC Porto na festa do título. A família de Igor é representada por um advogado que já defendeu Masco ‘Orelhas’, pai do principal suspeito do homicídio. O caso está em destaque no "Crime e Castigo" desta semana, um podcast de Paulo João Santos, com Sérgio A. Vitorino, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.