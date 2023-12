Mónica Silva, grávida de sete meses, está desaparecida. As autoridades acreditam que foi assassinada, mas ninguém encontra o corpo. As últimas buscas, levadas a cabo pela Polícia Judiciária deram em nada. A família desespera. Este é o tema do 'Crime e Castigo' desta semana, um podcast de Paulo João Santos e Diana Cardoso, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por Inês Ferreira.