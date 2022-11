Há uma nova acusação no caso da morte de Sara Carreira, um dos temas do ‘Crime e Castigo’ desta semana. Mas há muito mais para ouvir: a história do bar de alterne de ‘Kikas’, os condutores que atropelam e fogem, e o Mundial do atropelo aos direitos humanos. Um Podcast de Paulo João Santos e Sérgio A. Vitorino, moderado por Rita F. Batista e editado por Catarina Cruz.