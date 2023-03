Maddie desapareceu há 16 anos, mas o caso continua atual. A Alemanha avança com a acusação a Bruecker. Este é um dos temas do ‘Crime e Castigo’ desta semana, onde falamos também da morte de um militar em Santa Margarida e do canibal que aterrou em Lisboa. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio A. Vitorino, moderado por Rita F. Batista e editado por Ana Sofia Pinto.