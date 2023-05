Antigo coveiro mata e corta braços, pernas e cabeça da vítima

É um crime ao nível dos filmes de terror mais assustadores: um antigo coveiro cortou a cabeça e os membros de um indivíduo com quem queria manter uma relação amorosa. Este é um dos temas do ‘Crime e Castigo’ desta semana, onde falaremos ainda da juíza que pediu escusa de julgar um processo do clube do seu coração, o Benfica. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, com moderação de Rita Fernandes Batista e edição de Ana Sofia Pinto.