Apanhados todos os suspeitos da morte de Igor Silva. Fim de festa, diz a PJ. Será?

Foram apanhados os suspeitos da morte de Igor Silva. São dez, todos Super Dragões. A PJ chamou a operação ‘Fim de festa’. Um dos detidos é Marco ‘Orelhas’, pai do principal suspeito do crime, que já se encontra em prisão preventiva. Que desfecho é de esperar para este processo? Poderá ditar o fim da claque portista? O caso está em análise no "Crime e Castigo", um podcast de Paulo João Santos, com Sérgio A. Vitorino e moderação e edição de Catarina Cruz.