Crime e Castigo

Ato heroico ia acabando em tragédia maior que a do Meco

Um grupo de militares vive momentos de aflição na Póvoa de Varzim. Há uma morte a lamentar. Este um dos temas do ‘Crime e Castigo’ desta semana, onde vamos falar também das medidas de prevenção de tsunamis e do pai que espancou na cara e nas pernas uma filha de sete meses. Um podcast com Paulo João Santos e Débora Carvalho, moderado por Rita F. Batista e editado por Ana Pinto.

18:11 15 min.