Catarina viu as imagens do acidente de Ivo. Carro até lançou faíscas

Catarina Cascarrinho, jornalista do CM e CMTV, assistiu às duas sessões de julgamento do caso Sara Carreira e conta tudo o que viu e ouviu, como as imagens de videovigilância da A1 que captaram o acidente. Este é o tema do ‘Crime e Castigo’ desta semana, onde falamos também do drama da grávida que carregou a filha morta durante quatro dias. Um podcast com Paulo João Santos e Catarina Cascarrinho, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por Inês Ferreira.