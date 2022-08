A guerra na Ucrânia já dura há seis meses. Qual o ponto de situação do conflito? Que papel tem desempenhado Portugal no apoio à Ucrânia? E para onde caminha a inflação que disparou desde o início da guerra? Este é o tema do "Crime e Castigo" desta semana, um podcast com Alfredo Leite, Sérgio Vitorino e moderação e edição de Catarina Cruz.