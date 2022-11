Crime e Castigo

Criança de cinco anos morre atropelada por antigo ‘vice’ do FC Porto

Gabriel morreu atropelado por Guilherme Aguiar, antigo ‘vice’ do FC Porto. Só parou 300 metros à frente. Este é um dos temas do "Crime e Castigo" desta semana. O julgamento do aluno acusado de terrorista e o testemunho de quem não tem dinheiro para comer, são outros assuntos em análise. Um podcast de Paulo João Santos, com Débora Carvalho, moderado por Rita Batista e editado por Ana Pinto.

3 de Novembro de 2022 às 15:27 15 min.