Jéssica, de três anos, foi raptada e torturada durante cinco dias para vingar uma dívida de bruxaria da mãe. Este caso chocante está em análise no "Crime e Castigo" desta semana, em que falamos ainda do caso da morte do adepto do FC Porto e do castigo a que Marco ‘Orelhas’ foi sujeito na prisão. Um podcast de Paulo João Santos, com Sérgio A. Vitorino, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.