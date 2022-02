Podcast

Bruno de Carvalho em maus lençóis

O comportamento de Bruno de Carvalho no 'Big Brother' está a ser investigado pela Procuradoria Geral da República. Há queixas de violência doméstica e dúvidas por esclarecer. O caso é analisado no “Crime e Castigo” desta semana, um podcast de Paulo João Santos, com Sérgio A. Vitorino, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.

18 de Fevereiro de 2022 às 19:39 15 min.