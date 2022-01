PODCAST

Carteiristas ao ataque numa campanha eleitoral que esqueceu a criminalidade

O tema da criminalidade não esteve em cima da mesa na campanha para as Legislativas, mas os carteiristas fizeram-se notar nas arruadas de PS e PSD. O caso está em destaque no "Crime e Castigo" desta semana, em que falamos ainda da morte de uma criança num acidente em Palmela e dos desenvolvimentos no caso Maddie. Um podcast de Paulo João Santos, com Magali Pinto, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.

19:02 14 min.