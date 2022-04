Marcelo acarinha fuzileiros

O Presidente da República foi à cerimónia dos 400 dos Fuzileiros afirmar que situações como a das agressões que mataram o agente da PSP Fábio Guerra devem ser exemplarmente evitadas e punidas. Mas avisou que não aceitável julgar todos os fuzileiros pelo ato de alguns. O corpo especial da Marinha está a preparar militares para enviar para o flanco Leste da NATO. A guerra na Ucrânia vai entrar numa fase que se prevê ainda mais sangrenta, com o avanço da Rússia no Donbass. Temas em debate no "Crime e Castigo" desta semana. Um podcast de Paulo João Santos, com Sérgio A. Vitorino, moderação de Rita F. Batista e edição de Bruá Podcasts.