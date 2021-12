Podcast

O “passageiro” Cabrita e a morte de Sara Carreira

Dois acidentes na estrada acabaram de forma trágica: a morte do trabalhador atropelado na A6 pelo motorista do ex-ministro Eduardo Cabrita e o acidente que, há um ano, matou Sara Carreira. Casos em análise no "Crime e Castigo" desta semana, um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, moderado por Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.

10 de Dezembro de 2021 às 19:09 14 min.