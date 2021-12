Podcast

Os medos de Rendeiro e o cuidador que estrangulou a mãe

Os dias de João Rendeiro numa das mais perigosas prisões da África do Sul, o caso do cuidador que tentou matar a mãe de 96 anos e as novas restrições de combate à pandemia estão em análise no "Crime e Castigo" desta semana. Um podcast de Paulo João Santos, com Magali Pinto, moderação de Rita F. Batista e edição de Mariana Margarido.

24 de Dezembro de 2021 às 11:38 17 min.