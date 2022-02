PODCAST

Que justiça pode ser feita no caso da morte de um recém-nascido por atraso no socorro?

Gabriel, com apenas oito dias de vida, morreu após o pai ter ligado para o 112 e ter ficado sem resposta por parte da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, em Portalegre. O caso está em análise no “Crime e Castigo” desta semana, que aborda ainda a tragédia da violência doméstica e o futuro de João Rendeiro. Um podcast de Paulo João Santos, com Sérgio A. Vitorino e Débora Carvalho, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.

A carregar o podcast ...

4 de Fevereiro de 2022 às 19:10 15 min.