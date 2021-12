Podcast

Um padre com o diabo no corpo e o padrasto louco que castiga enteadas

Os casos do padre detido por violar uma mulher durante sessão de exorcismo e da mãe que deixou o namorado torturar as filhas menores estão em destaque neste episódio do "Crime e Castigo". Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, moderado por Rita F. Batista e com edição de Mariana Margarido.

12:05 18 min.