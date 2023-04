Crime e Castigo

Crimes arrepiantes. O violador de crianças e o assassino de mulheres

São crimes que gelam o sangue. Um homem mata duas mulheres com um facalhão, numa sala de aulas, em Lisboa. Outro sai da prisão e viola duas crianças, depois de as raptar. Aconteceu no norte. O detalhe e a análise no ‘Crime e Castigo’ desta semana. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, moderado por Rita Fernandes Batista e editado por Ana Sofia Pinto.

13:25 14 min.