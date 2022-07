Dono da TVI na mira da Justiça. Ex-concorrente do ‘Big Brother’ em maus lençóis

O empresário Mário Ferreira, dono da TVI, é suspeito de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais no negócio da compra e venda do navio Atlântida. O caso está em análise no "Crime e Castigo" desta semana, que aborda ainda o caso da rede de tráfico de droga que envolve o marido da ex-concorrente do ‘Big Brother’ Sónia Jesus. Um podcast com Magali Pinto, Débora Carvalho, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.