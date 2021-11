Podcast

‘Drill’, a música que assusta a escola, em destaque no “Crime e Castigo”

Um aluno ferido a tiro numa escola de Loures é a mais recente vítima do ‘drill’, um movimento musical violento que está a crescer nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e que está em destaque no primeiro episódio de "Crime e Castigo", um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino moderado por Rita F. Batista. Edição de Mariana Margarido.

A carregar o podcast ...

19 de Novembro de 2021 às 19:10 17 min.