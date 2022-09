Mais duas mulheres morreram às mãos dos companheiros. Número de vítimas de violência doméstica sobe para 22. Conflito no seio dos casais está a aumentar. Este é o tema do 'Crime e Castigo' desta semana, onde falaremos também da possibilidade de castração química dos violadores. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio A. Vitorino, com apresentação de Rita Batista e edição de Catarina Cruz.