Família faz tudo para encontrar grávida. Há buscas por toda a parte

Um mistério sem fim. Autoridades e populares continuam à procura do corpo da grávida da Murtosa. Vai para dois meses e não há sinais de Mónica Silva. Um irmão, vindo de Angola, traz agora uma nova esperança. Vai mergulhar na ria de Aveiro, juntamente com outros profissionais. Uma operação de alto risco, que está a deixar preocupada a Polícia Marítima. Este é o tema do 'Crime e Castigo' desta semana, um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por Inês Ferreira.