Foto de mulher loira, com sangue na roupa, pode ser da grávida desaparecida

Família de grávida desaparecida revela alegada troca de mensagens com um número desconhecido. A acompanhar as mensagens, uma fotografia de uma mulher de costas, loira e aparentemente com uma mancha de sangue na camisola. Também havia um pedido de resgate, de 500 euros. Um mistério sem fim, com a localização dos telemóveis no centro da investigação. Este o tema do 'Crime e Castigo' desta semana, um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por Inês Ferreira.