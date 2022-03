Podcast

Fuzileiros mancham farda e arriscam pena máxima

Há dois fuzileiros envolvidos nas agressões que culminaram na morte do agente da PSP Fábio Guerra. Violência na noite ou ajuste de contas? A imagem da instituição militar fica manchada? O tema está em discussão no “Crime e Castigo” desta semana, que também aborda a guerra na Ucrânia e o perigo do uso de armas nucleares. Um podcast de Paulo João Santos, com Sérgio A. Vitorino, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.

A carregar o podcast ...

25 de Março de 2022 às 14:17 16 min.