Matou o namorado com gelo seco, copiando a fórmula de um episódio da série CSI, após um banquete num hotel de luxo de Lisboa. Depois fugiu. Este é o tema do ‘Crime e Castigo’ desta semana, onde falaremos também do caso da idosa atacada por formigas num lar. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio A. Vitorino, com moderação de Rita F. Batista e edição de Ana Pinto.