O cantor Ivo Lucas rejeita a decisão do juiz de instrução criminal no caso da morte de Sara Carreira, mas só em julgamento poderá ser absolvido. Está acusado de um crime de negligência grosseira, que prevê uma pena de prisão até cinco anos. Este é o tema do ‘Crime e Castigo’ desta semana, um podcast de Paulo João Santos e Rui Pedro Vieira, com apresentação de Catarina Cruz e edição de Ana Sofia Pinto.