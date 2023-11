Ivo Lucas dá sinais de desespero, mas Tony Carreira mantém-se firme

Dois temas em debate no ‘Crime e Castigo’ desta semana: a resposta dos pais de Sara Carreira ao pedido de Ivo Lucas para ouvir dois peritos que avaliem a velocidade a que seguiu no momento do acidente fatal; e a história do pianista que morreu fechado numa casa de banho, depois de ser barbaramente agredido. Um podcast com Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por Inês Ferreira.