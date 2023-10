Terminou a audição de arguidos e testemunhas do processo da morte de Sara Carreira, marcado por emoções fortes, mas também por contradições, como a questão da existência ou não de nevoeiro e a velocidade a que circulavam as viaturas. Este é o tema do ‘Crime e Castigo’ desta semana, um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por Inês Ferreira.