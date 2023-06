Uma mulher acusa Christian Bruckner de a ter violado no Algarve, há 19 anos. Garante que na altura as autoridades ignoraram a queixa e não evitaram o rapto da menina. Este é um dos temas do 'Crime e Castigo', em que trazemos também novidades sobre a morte de 'Pirinhos', conhecido por ser o patrão da noite do Porto. Um podcast com Rui Pedro Vieira e Francisca Laranjo, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por Ana Sofia Pinto.