Crime e Castigo | Maddie, a menina com 90 centímetros, olhos de duas cores e pijama rosa

Numa altura em que as buscas por Maddie estão num beco sem saída, o ‘Crime e Castigo’ foi espreitar a descrição que a Polícia Judiciária fez da criança desaparecida no Algarve em 2007. Este é o tema do ‘Crime e Castigo’ desta semana, onde falamos também da onda de crime violento ocorrida em Portugal nas últimas semanas. Um podcast com Paulo João Santos e Sérgio A. Vitorino, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por João Céu.