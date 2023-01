Crime e Castigo

Mãe de Claudisabel sente morte da filha e não tem dúvidas: “Mataram-na”

Mãe de Claudisabel sentiu que a filha tinha morrido quando um estrondo acabou com a conversa que estava a ter com ela ao telefone. Este é o tema forte deste ‘Crime e Castigo’, onde falaremos ainda do acidente que roubou a vida a um jovem que seguiu de trotineta e da morte na cadeia da mãe que tentou matar várias vezes o filho. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio A. Vitorino, moderado por Rita F. Batista e editado por Ana Pinto.

A carregar o podcast ...

12:10 14 min.