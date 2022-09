Crime e Castigo

Mãe suspeita de maltratar bebé assistiu à morte bárbara do namorado

Mãe suspeita de maltratar bebé de quatro meses garante que nunca fez mal à criança. Já teve problemas com a justiça, estando envolvida na morte do namorado, quando tinha 12 anos. Este o tema do "Crime e Castigo" desta semana, que aborda ainda o caso do homem que atingiu com uma bola a asa de uma avioneta numa praia em Sintra. Um podcast de Paulo João Santos, com Sérgio A. Vitorino, moderação de Rita F. Batista e edição de Rita Cabrita.

1 de Setembro de 2022 às 16:02 15 min.