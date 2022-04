Quanto custa uma metralhadora? E um caça? E uma fragata? Saiba as respostas no "Crime e Castigo" desta semana, em que se fala da necessidade, ou não, do aumento do orçamento da Defesa. Um podcast que analisa ainda a visita de Guterres a Moscovo e a Kiev e os últimos desenvolvimentos da guerra. Esta semana com Paulo João Santos e Sérgio A. Vitorino, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.