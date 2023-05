16 anos depois, as buscas por Maddie regressaram em força, agora pela mão de uma equipa de investigadores alemães. Os esforços concentram-se na Barragem do Arade. O que procuram nesta ‘busca de salvamento de provas’? Mistério. Este é o tema do ‘Crime e Castigo’ desta semana, um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, com moderação de Rita Fernandes Batista e edição de Ana Sofia Pinto.