Já arderam milhares de hectares de floresta e ainda o verão é uma criança. Um ‘bombeiro do ar’ morreu e um casal perdeu a vida a fugir das chamas. Quem é o culpado dos fogos? O tema está em debate no "Crime e Castigo" desta semana, um podcast de Paulo João Santos, com Sérgio A. Vitorino, Diogo Carreira, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.