Crime e Castigo

“O meu pai morreu quando estava a pescar. Foi empurrado para o mar”

A pesca era o amor da sua vida. Morreu na Boca do Inferno, empurrado das rochas para a água. Há quem tenha visto. Este é o tema forte do "Crime e Castigo" desta semana, onde falamos ainda do ladrão indemnizado pela vítima em 40 mil euros e os avanços da guerra na Ucrânia, rumo à paz. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, moderado por Rita F. Batista e editado por Ana Pinto.

10 de Novembro de 2022 às 14:53 15 min.