Podcast

O padre fuzileiro que irritou Gouveia e Melo

Gouveia e Melo traçou linhas vermelhas na Marinha após o envolvimento de dois fuzileiros na morte do agente da PSP Fábio Guerra. O capelão enfrentou o almirante, foi exonerado e depois readmitido. Tudo para ouvir no "Crime e Castigo" desta semana, um podcast de Paulo João Santos, com Sérgio A. Vitorino e moderação e edição de Catarina Cruz.

1 de Abril de 2022 às 19:23 13 min.