O silêncio de quem viu a morte de adepto do Porto

Igor Silva foi morto com 12 facadas na festa do título do FC Porto. Renato, de 19 anos, está em prisão preventiva, mas garante ter dado apenas uma facada. O pai, Marco "Orelhas", apresentou-se na PJ. A investigação poderá esbarrar num muro de silêncio e medo. Este é o caso em destaque no "Crime e Castigo" desta semana, um podcast de Paulo João Santos, com Magali Pinto, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.