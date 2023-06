A ex-concorrente do Big Brother testemunhou em tribunal a favor do noivo, conhecido por ‘Vitó’. O seu depoimento terá algum efeito na decisão final? Este é um dos temas do ‘Crime e Castigo’ desta semana, onde falaremos também dos últimos desenvolvimentos do caso Maddie. Um podcast com Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por Ana Sofia Pinto.