Saiu de casa, na Murtosa, em Aveiro, na noite do dia 3 de outubro. Disse aos filhos que ia tomar café. Não mais foi vista. O misterioso desaparecimento de Mónica, grávida de sete meses, é o tema do "Crime e Castigo" desta semana. Um podcast com Sérgio A. Vitorino e Francisca Laranjo, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por Ana Sofia Pinto.