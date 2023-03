Os acusados da morte de Sara Carreira e a dor de um pai magoado

Tony Carreia é um homem magoado. Lamenta nunca ter sido contactado por nenhum dos envolvidos no acidente que vitimou a filha. Há três acusados de homicídio. Este é um dos temas do ‘Crime e Castigo’ desta semana, onde falaremos também da morte bárbara de um pianista e do ‘Mondego’, que saiu para o mar e parou pouco tempo após o arranque. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio A. Vitorino, moderado por Rita Fernandes Batista e editado por Ana Sofia Pinto.