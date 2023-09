Os crimes sexuais do suspeito de matar Maddie

O principal suspeito do desaparecimento e morte de Maddie McCann, o alemão Christian Bruecker, vai ser julgado por crimes sexuais cometidos em Portugal. Que crimes são? O que fizeram as autoridades portuguesas? Este o tema forte do 'Crime e Castigo' desta semana, onde falaremos também do retomar das buscas por Émile, a criança francesa de dois anos e meio que desapareceu sem deixar rasto da casa dos avós. Um podcast de Sérgio A. Vitorino e Paulo João Santos, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por Catarina Cruz.