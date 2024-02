Terão vindo de fora os homens que executaram um cidadão em Oeiras, à porta de entrada de um prédio, com armas de guerra. Este é um dos temas do ‘Crime e Castigo’ desta semana, onde falamos também da Operação Pretoriano, que deixou em prisão preventiva o chefe da claque dos Super Dragões. É por aqui que vamos começar. Este é um podcast com Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por Bernardo Franco.