Julia é polaca e diz ser Madeleine McCann. Criou uma conta nas redes sociais que rapidamente chegou aos 400 mil seguidores. Será a criança desaparecida no Algarve em maio de 2007? Este é o tema do ‘Crime e Castigo’ desta semana, um podcast com Paulo João Santos e Cláudia Machado, moderado por Rita F. Batista e editado por Ana Pinto.