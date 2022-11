Crime e Castigo

Os pais que viram morrer os filhos. Uns atropelados outros assassinados

Testemunhos impressionantes de pais que choram a morte dos filhos menores. Uns foram vítimas de atropelamento outros de homicídio. Há quem tenha visto. Este é o tema forte do "Crime e Castigo" desta semana, onde haverá ainda lugar para uma viagem à reta final do julgamento de Rui Pinto. Um podcast de Paulo João Santos, com Débora Carvalho, moderado por Rita F. Batista e editado por Ana Pinto.

A carregar o podcast ...

17 de Novembro de 2022 às 14:07 17 min.