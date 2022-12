Crime e Castigo

Pais de Sara Carreira revoltados. Ivo nada fez para evitar acidente

A família Carreira diz que Ivo Lucas ia desatento no acidente que levou à morte da filha. Não travou, não reduziu a velocidade, não se desviou. Este é um dos temas do ‘Crime e Castigo’ desta semana, em que falamos também do homicídio de dois modelos e da amiga de Mota JR que volta a ser julgada. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio A. Vitorino, moderado por Rita F. Batista e editado por Catarina Cruz.

A carregar o podcast ...

7 de Dezembro de 2022 às 18:15 16 min.