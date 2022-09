Viveram-se momentos de pânico no Fórum Almada. Um homem, aos tiros, baleou uma criança. Este é o tema do "Crime e Castigo" desta semana, onde falamos também do caso do miúdo obrigado a despir a camisola do Benfica no estádio do Famalicão. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio A. Vitorino, com apresentação e edição de Catarina Cruz.