Quem fez o santuário de Maddie?

O santuário de Maddie, descoberto na barragem do Arade, é uma pista que pode esclarecer o mistério do seu desaparecimento. Foi por ali que andaram as buscas dos alemães. Quem o fez? Este é o tema do ‘Crime e Castigo’ desta semana, mas não só. Também falamos da viúva Rosa, que matou o marido com um tiro pelas costas. Um podcast de Paulo João Santos, com Francisca Laranjo. A apresentação é de Rita Fernandes Batista e a edição de Ana Sofia Pinto.